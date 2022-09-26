Астана, 26 сентября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Казахстанские власти придерживаются принципиальной позиции — соблюдения целостности государств. Об этом 26 сентября в своём телеграм-канале написал казахстанский политологМарат Шибутов, комментируя заявление МИД Казахстана о непризнании результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

По словам эксперта, Казахстан в своё время не признал независимость Чечни, а сейчас также не признаёт Косово, Тайвань и Западную Сахару.

«Мы не как страны Запада, которые Крым не признают, а Косово признают, у нас позиция распространяется на всех», — подытожил он.

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Отметим, что ряд экспертов и политиков расценили заявление казахстанского внешнеполитического ведомства о нежелании властей Казахстана признать законно проведённые референдумы о воссоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией как «очередную попытку Астаны усидеть на двух стульях».

При этом они припомнили казахстанским властям, что те ни разу не упомянули «международное право», когда речь шла о восьми годах обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацистских формирований киевского режима, а также выразили сомнения в том, что Москве стоилоспасать режим президентаКасым-Жомарта Токаева во времямассовых беспорядков в январе 2022 года.

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