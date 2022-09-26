Махачкала, , 19:36 — REGNUM Прошедшие в Махачкале акции против мобилизации были организованы эмиссарами из-за рубежа. Их организаторы пытаются расколоть общество и используют в своей игре чувства людей, переживающих за своих родных, призываемых на службу. Так прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов прошедшие 24 и 25 сентября в столице региона и других районах Дагестана стихийные митинги.

Здание правительства Дагестана АбуУбайда

«Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Мы уже с этим сталкивались в 90-х годах. К сожалению, многие забыли, к чему это может привести, не все помнят о взрывах жилых домов в Каспийске, Буйнакске, на вокзалах и в метрополитенах. <…> Стравливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги. Отвратительно, что в этой нечестной игре они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких», — написал глава Дагестана в своем телеграм-канале.

Меликов отметил, что сами провокаторы в этих акциях протеста не участвуют, и не отправляют своих «детей, жён и сестёр бросаться на полицейских при исполнении». Он пожелал всем дагестанцев «не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны».

Меликов также пообещал лично посещать сборные пункты и проследить, чтобы бойцы были обеспечены всем необходимым.

Видеокадры с протестных акций выложил ряд мессенджеров и СМИ, в том числе телеграм-канал Baza. Их причиной якобы стали ошибки сотрудников военкоматов при выполнении задания по частичной мобилизации, среди которых, в частности «Черновик» назвал мобилизацию людей без боевого опыта, в возрасте, многодетных отцов и даже умерших.

О том, что протестная акция в Дагестане координировалась из-за рубежа, в частности с территории бывш. УССР и Турции, заявила член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Эту информацию также подтвердил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Целью митингов, по его словам, было сделать из Дагестана такой же «майдан», как когда-то в бывшей УССР.

«Тревога и забота за своих близких стали умело использоваться нашими врагами в информационной войне. Определённые паблики в социальных сетях, которые наверняка были созданы с этой целью, стали активно раскручивать тему несанкционированных митингов, призывая население республики к протестам, неповиновению и диверсиям. Цель всего этого очевидна — отчаянная попытка совершить «майдан» в России. К чему привел «майдан» на [б. УССР], мы все наблюдаем до сих пор», — заявил в своем обращении к землякам министр, призвав их к рассудительности и мудрости.