Махачкала, 26 сентября 2022, 19:36 — REGNUM Прошедшие в Махачкале акции против мобилизации были организованы эмиссарами из-за рубежа. Их организаторы пытаются расколоть общество и используют в своей игре чувства людей, переживающих за своих родных, призываемых на службу. Так прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов прошедшие 24 и 25 сентября в столице региона и других районах Дагестана стихийные митинги.
Меликов отметил, что сами провокаторы в этих акциях протеста не участвуют, и не отправляют своих «детей, жён и сестёр бросаться на полицейских при исполнении». Он пожелал всем дагестанцев «не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны».
Меликов также пообещал лично посещать сборные пункты и проследить, чтобы бойцы были обеспечены всем необходимым.
Видеокадры с протестных акций выложил ряд мессенджеров и СМИ, в том числе телеграм-канал Baza. Их причиной якобы стали ошибки сотрудников военкоматов при выполнении задания по частичной мобилизации, среди которых, в частности «Черновик» назвал мобилизацию людей без боевого опыта, в возрасте, многодетных отцов и даже умерших.
О том, что протестная акция в Дагестане координировалась из-за рубежа, в частности с территории бывш. УССР и Турции, заявила член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Эту информацию также подтвердил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Целью митингов, по его словам, было сделать из Дагестана такой же «майдан», как когда-то в бывшей УССР.