Ярославль, , 19:53 — REGNUM В Ярославле завершили установку памятного мемориала «Город трудовой доблести». Об этом сообщил и. о. мэра города Илья Мотовилов.

Установленная стела vk.com/iv_motovilov

«Сегодня в парке Мира установили основную конструкцию стелы «Город трудовой доблести». Это первая часть работ по благоустройству. Следующим этапом станет обустройство подсветки стелы и территории вокруг. Наша задача — сделать парк Мира достойным местом, символизирующим вклад ярославцев в победу в Великой Отечественной войне», — написал чиновник.

По словам Мотовилова работы ведутся согласно графику, открытие мемориала запланировано на середину октября.

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