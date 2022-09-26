Ярославль,
26 сентября 2022, 19:53 — REGNUM В Ярославле завершили установку памятного мемориала «Город трудовой доблести». Об этом сообщил и. о. мэра города Илья Мотовилов.
Установленная стела
vk.com/iv_motovilov
«Сегодня в парке Мира установили основную конструкцию стелы «Город трудовой доблести». Это первая часть работ по благоустройству. Следующим этапом станет обустройство подсветки стелы и территории вокруг. Наша задача — сделать парк Мира достойным местом, символизирующим вклад ярославцев в победу в Великой Отечественной войне», — написал чиновник.
По словам Мотовилова работы ведутся согласно графику, открытие мемориала запланировано на середину октября.
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