Тюмень, 26 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Тюменской области вечером 26 сентября, ночью и утром 27 сентября по прогнозу синоптиков ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и гололёд. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности

40.mchs.gov.ru Мороз и гололёд

Увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач.

Также сотрудники ведомства предупреждают о вероятном падении деревьев, ограничении в движении и дорожно-транспортных происшествий, возможны задержки вылетов и прилётов самолётов в аэропорту «Рощино».