Москва, 26 сентября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Москва выразила Японии протест в связи с деятельностью японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанного 26 сентября с поличным при получении агентурных сведений, сообщает 26 сентября пресс-служба МИД России.

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«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания», — указано в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Указано, что Тацунори обязан покинуть территорию России в течение ближайших 48 часов.

«26 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть РФ», — сообщает МИД.