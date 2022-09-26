Франкфурт-на-Майне, Германия, , 19:32 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повышать базовую процентную ставку на ближайших заседаниях совета управляющих. Об этом сообщила 26 сентября глава финансового регулятора Кристин Лагард.

Кристин Лагард Adam Tinworth

«Мы ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок на ближайших нескольких встречах», — сказала она в ходе выступления в профильном комитете Европарламента.

Напомним, совет управляющих ЕЦБ на заседании 8 сентября впервые за всю историю принял решение о повышении базовой ставки сразу на 75 базисных пунктов — с 0,5% до 1,25% годовых.