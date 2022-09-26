Пермь, , 20:10 — REGNUM В Перми скончался еще один человек, пострадавший в резонансном ДТП 24 сентября, сообщают СМИ.

ДТП

В больнице не смогли спасти жизнь 82-летней женщине. В настоящее время в клинике находится еще одна женщина в возрасте 32 лет. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошёл утром 24 сентября. В Перми на площади Карла Маркса автомобиль врезался в остановку, где находились люди.

По данным полиции, 70-летнему водителю стало плохо. Жертвой ДТП в тот день стал один человек. Несколько человек были госпитализированы.