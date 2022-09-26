Луганск, 26 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Корректировщик ВСУ задержан в ЛНР. Алексей Байов признал, что в сентябре передал своему начальнику в Счастьинской администрации и сотруднику СБУ информацию о передвижении и скоплении военной техники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровь

Таким образом Байов вёл корректировку обстрелов бандеровскими боевиками посёлка Новоайдар (ЛНР). Удар по посёлку ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS.

Напомним, в результате обстрела Новоайдара бандеровскими боевиками 21 сентября в посёлке был уничтожен склад медснабжения, ангар и служебная машина.