Вашингтон, , 19:38 — REGNUM На фоне сокращения мировых поставок нефти и газа в результате антироссийских санкций объем экспорта нефтепродуктов из США достиг рекордного уровня, сообщает 26 сентября UPI со ссылкой на министерство энергетики Соединённых Штатов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, средний объем экспорта нефтепродуктов из США за первое полугодие 2022 года составил почти 6 миллионов баррелей в сутки. Отмечается, что это самый крупный шестимесячный показатель со времен начала ведения учёта в 1973 году.

По сравнению с первой половиной 2021 года объем экспорта нефтепродуктов из США вырос в 2022 году на 11% — на 595 тысяч баррелей в сутки, что является самым быстрым ростом с 2017 года.