Вашингтон, 26 сентября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. На фоне сокращения мировых поставок нефти и газа в результате антироссийских санкций объем экспорта нефтепродуктов из США достиг рекордного уровня, сообщает 26 сентября UPI со ссылкой на министерство энергетики Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По информации ведомства, средний объем экспорта нефтепродуктов из США за первое полугодие 2022 года составил почти 6 миллионов баррелей в сутки. Отмечается, что это самый крупный шестимесячный показатель со времен начала ведения учёта в 1973 году.

По сравнению с первой половиной 2021 года объем экспорта нефтепродуктов из США вырос в 2022 году на 11% — на 595 тысяч баррелей в сутки, что является самым быстрым ростом с 2017 года.