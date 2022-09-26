Архангельск, 26 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский призвал ответственных за мобилизацию граждан в Вооруженные силы РФ не допускать нарушений. Об этом сообщает региональное правительство.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

« Я еще раз хочу обратить внимание глав муниципальных образований, а также всех причастных к этой работе лиц на то, что необходимо соблюдать все нормы законодательства и нормативно-правовых актов, которые определяют этот процесс, и не допускать никаких нарушений. Отдельно я попросил коллег выехать на все пункты сбора и проверить состояние инфраструктуры, которая обеспечивает призыв, на соответствие нормативным требованиям», — сказал Цыбульский в ходе заседания в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом не допускать нарушений выступил мурманский губернатор.