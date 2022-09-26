Москва, 26 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Курс рубля снизился по отношению к доллару, но укрепился к евро на торгах в понедельник, 26 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 58,40 рубля, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на шесть копеек и к закрытию составил 56,24 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю рубль заметно укрепился на Московской бирже: доллар подешевел на 2 рубля 36 копеек, евро — на 3 рубля 51 копейку.