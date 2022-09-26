Киев, , 20:35 — REGNUM Решение о проведении частичной мобилизации в России является верным. Об этом 26 сентября в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Опираясь на мнение военных специалистов, и т.ч. и тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, считаю этот шаг оправданным и именно в формате частичной мобилизации», — заявил эксперт.

Главная жалоба военспецов — нехватка людей, сообщил эксперт.

«О ней (нехватке людей — ИА REGNUM) мы слышим постоянно. Это одна из главных проблем, их много, но нехватка людей — главная. Поэтому да, я считаю эту меру целиком оправданной» — заключил Крамник.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к народу объявил о проведении частичной мобилизации.