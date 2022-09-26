26 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Замысел киевского режима на военную кампанию 2023 года — это лишь часть глобального замысла англосаксов, конечной целью которого является так называемая «деколонизация России» — раздел нашей страны на десятки зависимых от Запада квазигосударств и физическое уничтожение русского народа.

Владимир Васильев, , 21:28 — REGNUM На фоне объявленной в России 21 сентября 2022 года частичной мобилизации совершенно не лишне будет взглянуть на планы нашего противника в лице киевского нацистского режима и его хозяев. Надо отметить, что враг не стесняется, пишет и говорит о своих притязаниях открыто и нагло.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Особый интерес представляет статья главкома ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя комитета однопалатного парламента бывшей УССР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаила Забродского о перспективах обеспечения военной кампании 2023 года. 7 сентября 2022 года она была опубликована на сайте агентства «Укринформ».

Выделим из данной публикации несколько ключевых моментов.

Первый тезис. Авторы статьи пришли к выводу, что боевые действия на территории бывшей УССР «уже давно не укладываются в понятие локального конфликта средней интенсивности».

Второй тезис. Залужный и Забродский оценили наиболее выгодное для Вооружённых сил России направление наступления — на Николаев — Одессу с плацдарма на правом берегу Днепра. Успешные действия ВС РФ по такому сценарию наряду с обеспечением безопасности ДНР и ЛНР лишат бывш. УССР доступа к Чёрному морю и предоставят контроль над одним из ключевых элементов системы энергоснабжения ЮУ АЭС.

Добавим, что это позволит русским войскам выйти к границам непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и защитить её от потенциального вторжения румыно-молдавских сил. Кстати, ПМР провела референдум о независимости и последующем вхождении в состав России ещё в сентябре 2006 года. Тогда за данное решение высказалось 97% участников волеизъявления.

Третий тезис Залужного и Забродского. В ходе военной кампании 2023 года ВСУ запланировали достичь стратегического перелома в вооружённом конфликте. Одним из способов достижения данной цели авторы статьи назвали захват Крыма.

Валерий Залужный Mil. gov. ua

Для подготовки наступления на российский полуостров предполагается создание «одной или нескольких оперативных (оперативно-стратегических) группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад». Современные образцы вооружения для оснащения этих войск должны предоставить партнёры б. УССР — США и их союзники.

В то же время авторы данной идеи отмечают, что потеря Крыма будет тяжёлой утратой для России, но не критичной, и после 2023 года будет новый этап противостояния.

Четвёртый тезис. Апологеты киевского нацистского режима считают, что для изменения стратегической ситуации в 2023 году в пользу бывшей УССР коренным образом необходимо лишить ВС РФ явного преимущества в предельной досягаемости средств поражения.

При этом речь не идёт об оснащении ВСУ исключительно баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS, имеющими дальность полёта до 300 километров, для реактивных систем залпового огня HIMARS (MLRS). Генералы настаивают на комплексном подходе, предполагающем переоснащение ствольной и реактивной артиллерии, тактической авиации и военно-морских сил ВСУ.

Можно добавить, что уже сейчас киевский режим получил от США противорадиолокационные ракеты воздушного базирования HARM и сумел адаптировать истребители Су-27 и МиГ-29 для их применения. ВСУ активно используют РСЗО HIMARS (MLRS) с ракетами, пока летящими до 85 километров, а также управляемые высокоточные 155-мм снаряды M982 Excalibur с дальностью стрельбы в зависимости от модификации от 23 до 57 километров.

Перелом в ходе войны, по мнению Залужного и Забродского, возможен «только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения». т.е. речь идёт о физическом переносе боевых действий на российскую территорию, чтобы лишить граждан России «удалённости», как выразились авторы статьи, от этого вооружённого конфликта.

Пятый тезис. Залужный и Забродский считают, что есть прямая угроза применения при определенных обстоятельствах ВС РФ тактического ядерного оружия. По их мнению, практические попытки России применить тактическое ядерное оружие «должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира».

Таким образом, стратеги в лице Залужного и Забродского фактически предлагают западным странам ввязаться в ядерный конфликт с Россией из-за бывш. УССР, страны, не входящей в НАТО. Надо понимать, что положения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности распространяются только на членов альянса. Поэтому не стоит упомянутым выше генералам обольщаться. Подбадривать западные партнёры будут, но ввязываться в ядерный конфликт с Россией вряд ли. Своя рубашка ближе к телу.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Условия, при которых Россия переходит к применению ядерного оружия, изложены в нашей ядерной доктрине. Она закреплена в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», утверждённых Указом президента РФ от 2 июня 2020 года №355. Однако ситуация на земле вполне может выйти за рамки данного документа.

Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции 24 сентября 2022 года по итогам недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прямо заявил: «Соединённые Штаты совсем не являются нейтральными в этой ситуации, а предстают стороной конфликта [на территории б. УССР]».

Уровень военной опасности для России очень высокий. Фактически мы ведём боевые действия с НАТО, пусть в основном и через прокладку в виде ВСУ.

А теперь представим, что на территорию бывш. УССР вошли войска Североатлантического альянса. Объединённые Вооружённые силы НАТО вместе с их союзниками в Европе имеют почти четырёхкратный перевес по численности над ВС РФ. Поэтому нам в конвенциональной войне их не победить, это гарантированный проигрыш.

Пусть НАТО особо не надеется, что Россия будет долго раздумывать над применением тактического ядерного оружия для решения задач регионального сдерживания. Наша страна не даст возможности втянуть себя в долгую конвенциональную войну на истощение и не позволит себя варить, как лягушку на медленном огне.

Указанная выше публикация главкома ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя комитета однопалатного парламета бывшей УССР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаила Забродского демонстрирует, что наши враги совершенно не скрывают своих намерений по переносу боевых действий на российскую территорию в ходе военной кампании 2023 года.

Также очевидно, что Залужный и Забродский обнародовали не планы Киева, а планы Вашингтона и Лондона. Да и замысел киевского режима на военную кампанию 2023 года — это лишь часть глобального замысла англосаксов, конечной целью которого является так называемая «деколонизация России» — раздел нашей страны на десятки зависимых от Запада квазигосударств и физическое уничтожение русского народа.

Москва приняла вызов. Подготовила ответные меры как в военной, так и в политической сфере. Речь идёт о проведении частичной мобилизации с 21 сентября 2022 года и готовности принять по результатам референдумов освобождённые от нацистов территории бывшей УССР в состав Российской Федерации. Наша страна не собирается распадаться, а намерена прирастать исконно русскими землями.

Прогноз очевиден. После завершения юридических процедур о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией ожидается существенный скачок эскалации по линии РФ — США (НАТО).

Однако, как выразился 24 сентября 2022 года на пресс-конференции в ООН Сергей Лавров: «Вся территория России, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции нашей страны [пункт 1 статьи 65], безусловно, находится под полной защитой государства. Это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю её территорию». И ядерная доктрина в том числе.