Москва, , 19:18 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил гражданство Российской Федерации в рамках указа президента России Владимира Путина. Указ главы российского государства опубликован 26 сентября.

Эдвард Сноуден Юрий Давыдов

«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — написано в тексте указа и перечне лиц, получивших гражданство РФ.

Напомним, в июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретные документы о крупномасштабной системе слежки британских и американских спецслужб за своими гражданами. После скандальных публикаций Сноудену угрожало пожизненное заключение или даже смертная казнь. Скрываясь от этих угроз он бежал в Россию, где получил временное убежище, а затем временный вид на жительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп объяснил отказ от помилования Сноудена и Ассанжа