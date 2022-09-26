Мурманск, 26 сентября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис указал сотрудникам военкоматов на недопустимость мобилизации тех, кто не попадает под критерии, озвученные президентом.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Четкие приоритеты — кто должен и может идти в первую очередь — обозначены указом президента и разъяснениями Минобороны, дополнительными нормативно-правовыми актами, которые за это время выпущены, включая предоставление соответствующих отсрочек для ряда категорий: студентов, IT-специалистов и других, которые были зафиксированы. В некоторых регионах страны выявлены серьезные ошибки по призыву людей совершенно других категорий, не соответствующих приоритетам. Я прошу всех военкомов, глав администраций, областного военкома быть предельно внимательными, чтобы таких ошибок не допускать», — подчеркнул Андрей Чибис на заседании региональной призывной комиссии по частичной мобилизации граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зафиксированы единичные случаи ошибочной мобилизации граждан в Вооруженные силы РФ.