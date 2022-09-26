Рига, , 19:11 — REGNUM С 1 октября городское самоуправление Риги принимает от горожан заявления на частичную компенсацию расходов на покупку дров, древесных гранул или брикетов для отопления. Тем, кто отапливает свои жилища дровами, древесными гранулами или брикетами, получат возможность компенсации 50% расходов на покупку топлива при некоторых ограничениях общего объёма.

Претендующие на получение субсидии должны обратиться в Рижское самоуправление с заявлением (можно в электронном виде), и предоставить документы, подтверждающие расходы на топливо. Также надо предоставить документы о наличии в доме соответствующего вида отопления, и подтвердить, что другие члены семьи не подавали заявление на аналогичную компенсацию. В то же время, Управление мест заключения (УМЗ) Латвии сообщило о планах ввести в подведомственных ему тюрьмах меры энергосбережения.

В неиспользуемых помещениях отопление будет отключено, или снижено до минимального технически возможного уровня. Будет по возможности оптимизировано количество используемых административных помещений, а высвободившиеся будут отключены от отопления. утепление окон и дверей с целью снижения теплопотерь. Также планируются снижение давления горячей воды, удаленное проведение собраний, совмещение служебных поездок сотрудников, запрет на использование электрических обогревателей в местах заключения и другие меры.

Как подчеркнули в УМЗ, все меры принимаются только в рамках требуемых нормативными актами условий содержания в тюрьмах. Критических ситуаций в тюрьмах и резкого ухудшения условий содержания не допустят.