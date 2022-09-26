Брюссель, , 20:32 — REGNUM Евросоюз недвусмысленно дал понять всем странам-партнерам, особенно кандидатам на вступление в эту организацию, что их отношения с Россией в теперешних обстоятельствах не могут развиваться по схеме «business as usual». Об этом заявил официальный представитель ЕС Петер Стано 26 сентября.

Петер Стано Ec.europa.eu

Так Стано прокомментировал подписание нового межмидовского графика консультаций со стороны министров иностранных дел Сербии и России Николы Селаковича и Сергея Лаврова 23 сентября в Нью-Йорке.

Стано сказал, что Россия совершила «агрессию против соседней страны» и нарушила таким образом международное право и Хартию ООН.

«Если в таких обстоятельствах мы видим, что МИД Сербии договаривается о регулярных консультациях, укрепляя таким образом свои отношения с Россией, это для нас открывает серьезные вопросы», — процитировал телеканал РТС слова Стано.

Представитель ЕС добавил, что Сербия сама решила провозгласить вступление в ЕС своей стратегической целью, но такой выбор подразумевает согласование собственной внешней политики с политикой Евросоюза.

Напомним, что фразу «дела как обычно» («business as usual») произнес в августе 1914-го года Уинстон Черчилль, имея в виду, что его страна, несмотря на войну, должна жить обычной жизнью.