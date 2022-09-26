Париж, 26 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о Лиге чемпионов УЕФА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Это необычный год, потому что посреди сезона будет чемпионат мира, но главная цель «ПСЖ» — пройти в Лиге чемпионов дальше. Лигу чемпионов сложно выиграть, потому что лучшая команда там не всегда выигрывает, а все решают маленькие детали. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира. Но мы готовимся к этим трудным моментам, чтобы потом оказаться на высоте», — цитирует Месси издание TUDN.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 14 (6+8) очков по системе гол+пас в 11-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах (Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА, Лига 1).

В последний раз Лионель Месси становился победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе каталонской «Барселоны» в сезон 2014/15. В финале того сезона «сине-гранатовые» одержали уверенную победу над туринским «Ювентусом» со счетом 3:1.