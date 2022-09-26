Киев, , 19:09 — REGNUM Государственная пограничная служба бывш. УССР не позволяет студентам, обучающимся в Чехии, либо поступившим в ВУЗы этой страны, выехать к месту учёбы. Об этом сообщает чешское издание 420on. cz.

Ещё летом студенты из бывш. УССР, обучающиеся за границей, могли свободно выехать, но с конца августа некоторых студентов начали разворачивать. При этом чиновники ссылаются на какие-то внутривведомственные нормативные акты.

«Я все еще нахожусь в бывш. УССР без возможности попасть в Чехию. Учебный семестр начался 19 сентября, но я также знаю студентов, у которых обучение идет уже с начала месяца, а выехать из страны они до сих пор не могут … Информация на сайте пограничного контроля несколько раз менялась. Сначала они разрешали пересекать границу всем студентам зарубежных вузов. Затем только тем, кто поступил в вуз до начала войны, а с 14 сентября запретили выезжать вообще всем студентам», — рассказывает студент Владислав Игошин.

Запрет мотивируется тем, что в последнее время участились случаи выезда так называемых «липовых студентов», — лиц, не являющихся студентами, а уклоняющихся от мобилизации в бывшей УССР.

В связи с происходящим, «Студенческое сообщество бывш. УССР» опубликовало письмо-обращение, в котором трактует действия пограничной службы как нарушение права человека на свободное перемещение. Европейский студенческий союз также высказался по данному поводу.