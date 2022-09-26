Брюссель, , 19:16 — REGNUM Бельгия, Греция, Италия, Польша и ещё несколько стран ЕС настаивают на том, чтобы был введён потолок цен на газ из России, сообщает 26 сентября Reuters.

Газ Gazprom.ru

Представители этих стран, которых насчитывается примерно десять, намерены требовать от Европейской комиссии разработать предложение по введению ограничения цен на оптовые сделки с газом в масштабах всего ЕС.

Готовится специальное обращение к еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. Однако остальные страны ЕС не согласны с этой инициативой: так, Германия против, Дания и Нидерланды — также.

Промежуточное решение по этой инициативе ожидается 30 сентября, когда пройдёт встреча министров энергетики стран ЕС. Окончательное решение будет принято в начале грядущего месяца.

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