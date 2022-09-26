26 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Парламентарии союзного Казахстана защищают право своих банков кинуть российскую платежную систему «Мир» по принципу «своя рубашка ближе к телу». Не отрицаю. Но тогда просто взвесьте на другой чаше весов все, что относится к прошлому и настоящему русско-казахских отношений. В момент истины дело обстоит именно так. Не хочу углубляться сам ни в политику, ни в экономику, ни в культуру — надеюсь, в Казахстане вся мудрость не исчерпывается самолюбованием в Интернете.

Константин Затулин, , 21:00 — REGNUM В Казахстане, президент которого недавно в Санкт-Петербурге объяснил нам свое отношение к Донецку, Луганску и др., теперь останавливают транзитные российские фуры и отказывают в обслуживании банковских карт «Мир». В России это заметили. В интервью «Московскому комсомольцу» (21 сентября 2022 г.) я дал понять, что, выслуживаясь таким образом перед Западом, в соседней стране вступают на скользкий путь в отношениях с Россией.

Фра Беато Анджелико. Поцелуй Иуды

Ни Россия, ни ОДКБ, погостившие в Казахстане по приглашению президента Токаева в начале года, ничем не обидели достоинства Республики, возникшей с нашей помощью в советские годы и обретшей, при нашей же поддержке, независимость в 1991 году. Дело даже не в наших обманутых ожиданиях и обидах (на обиженных воду возят), а в разном представлении об эгоистических интересах Казахстана — что ему выгоднее: извлекать пользу из тысячекилометрового соседства с Россией или бить горшки с той, которая рядом, а не за океаном.

Такого безобразия от депутата Государственно думы — называть вещи своими именами — уважаемые коллеги из парламента Казахстана не ожидали, да еще « в канун 30-летия установления дипотношений между РФ и Республикой Казахстан» (то есть очередного трогательного праздника по случаю распада СССР). «Агрессия», «хамство», «невежество» — самые ходовые реплики в мой адрес. Включая, разумеется, требование запрета мне въезда в Казахстан, что не ново.

Ну а по существу? Парламентарии союзного Казахстана защищают право своих банков кинуть российскую платежную систему «Мир» по принципу «своя рубашка ближе к телу». Не отрицаю. Но тогда просто взвесьте на другой чаше весов все, что относится к прошлому и настоящему русско-казахских отношений. В момент истины дело обстоит именно так. Не хочу углубляться сам ни в политику, ни в экономику, ни в культуру — надеюсь, в Казахстане вся мудрость не исчерпывается самолюбованием в Интернете.

Вы думаете, мы не видим разницы между вашими мыслями и действиями в эти трудные для России времена и поведением хотя бы властей и народа Сербии? В отличие от Казахстана — отделенной от нас странами НАТО, не связанной с нами ни членством в ОДКБ, ни в прошлом Советском, ни в нынешнем Евразийском союзе.

Подразделения КМС ОДКБ в Казахстане Министерство обороны Российской Федерации

Может быть, соблюдая невинность в конфликте, политические и общественные деятели Казахстана в эти дни душой переживают за Россию или за гражданское население Донбасса, Запорожья, Херсона, организуя и направляя туда конвои с гуманитарным грузом? Поверьте, мы бы нисколько не обиделись, если бы такую же гуманитарную помощь вы отправляли бы и по другую сторону фронта, в бывш. УССР. Даже помогли бы. Ау, не слышу! Слышу злорадство: «свою «обеспокоенность» и «неудовольствие» пусть депутат побережет для собственной банковской системы… Прежде чем указывать нам путь, пусть подумает, как ему самому выбраться из санкционного списка» (сенатор Мухтар Кул-Мухаммед).

Очень показательно, что в качестве главного доказательства отсутствия «русофобии» в Казахстане — о которой я не говорил, не собираясь возлагать на весь народ ответственность за игры официальных казахстанских «патриотов», — госпожа Айгуль Куспан из Нижней палаты приводит тот факт, что «только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян — ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий».

Вы что-то путаете, уважаемая коллега. Благодарность за убежище дезертирам из России вполне могут объявить вам в посольствах [бывш. УССР], США и других стран, вовлеченных в борьбу с Россией. Это, конечно, наш позор — дезертиры. Mea culpa. Надеюсь, как-нибудь справимся. Остается вопрос, кто нам в этом больше поможет — гостеприимный для дезертиров Казахстан или негостеприимная Грузия, в столичном аэропорту которой дезертиров встречают как дезертиров?

Прошу вас, не ошибитесь в своем выборе между Россией и западными санкциями. Что бы и кто бы ни утверждал сегодня, даже я, дружба между нашими народами — это достояние истории и надежда на будущее. Не навредите.