Москва, , 19:04 — REGNUM Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын заявил, что руководство клуба увеличит бюджет клуба на зимнюю трансферную кампанию.

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«Унаследованный бюджет на 2022-23 год не позволяет клубу решить стратегические задачи: усиления спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличение», — цитирует Матыцына издание ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пол Эшуорт назначен на должность нового спортивного директора «Спартака». Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Ростове».

На данный момент «Спартак» с шестью победами и 19-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.