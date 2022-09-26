Москва, 26 сентября 2022, 19:04 — REGNUM Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын заявил, что руководство клуба увеличит бюджет клуба на зимнюю трансферную кампанию.

Эмблема ХК «Спартак»
Эмблема ХК «Спартак»
ХК «Спартак»

«Унаследованный бюджет на 2022-23 год не позволяет клубу решить стратегические задачи: усиления спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличение», — цитирует Матыцына издание ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пол Эшуорт назначен на должность нового спортивного директора «Спартака». Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Ростове».

На данный момент «Спартак» с шестью победами и 19-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.