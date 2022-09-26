Вашингтон, 26 сентября 2022, 19:03 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) сравнил свой развод с Ким Кардашьян со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет портал Tone Deaf.
По словам артиста, он сопереживает жителям Великобритании, поскольку испытывал схожие чувства после развода с Кардашьян. «Лондон, я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже потерял свою королеву», — добавил Уэст.
Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян развелись в марте 2022 года. Рэпер и модель состояли в браке с 2014 года и воспитывали четырёх совместных детей.
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