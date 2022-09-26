Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) сравнил свой развод с Ким Кардашьян со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет портал Tone Deaf.

Канье Уэст David Shankbone

По словам артиста, он сопереживает жителям Великобритании, поскольку испытывал схожие чувства после развода с Кардашьян. «Лондон, я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже потерял свою королеву», — добавил Уэст.

Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян развелись в марте 2022 года. Рэпер и модель состояли в браке с 2014 года и воспитывали четырёх совместных детей.

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