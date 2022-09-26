Москва, 26 сентября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В России не предусматривается введение ограничений на передвижение граждан в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается 26 сентября в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

«Минобороны России разъясняет: в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в кратком сообщении.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему «ничего не известно» о возможном запрете выезда из России для подлежащих мобилизации граждан. «В настоящий момент решений не принято», — сказал он.