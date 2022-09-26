Лондон, , 19:04 — REGNUM Великобритания ввела санкции против главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Об этом 26 сентября сообщается на официальном сайте правительства Британии.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

Ранее в Лондоне сообщили, что будут включать в санкционные списки людей, связанных с организацией и проведением референдумов о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и в освобождённых от нацистов регионах бывшей УССР.

Референдумы проходят с 24 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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