Москва, 26 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Законопроект, призванный улучшить коммуникацию граждан с банками и микрофинансовыми организациями, а также с ЦБ, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас в законодательстве отсутствует единообразное правовое регулирование вопросов обязанности организаций отвечать на обращения, поступающие в их адрес.

Инициатива предусматривает унификацию требований к организациям и устанавливает обязанность организаций отвечать на поступающие обращения заявителей в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений) в случае поступления обращений напрямую в организацию, а также в случае направления обращения Банком России в организацию для рассмотрения и подготовки мотивированного ответа по существу.

В случае необходимости дополнительного изучения и проверки информации, изложенной в обращении предусмотрена возможность самостоятельного продления организацией срока рассмотрения обращения заявителя не более чем на 15 календарных дней с обязательным уведомлением заявителя.

При этом организация должна обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения потребителя с предоставлением ему обоснованного ответа (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса), отмечают авторы.

Согласно законопроекту, в случае поступления в Банк России обращения, из которого не следует, что такое обращение ранее рассматривалось организацией, Банк России направляет такое обращение в организацию для рассмотрения по существу и подготовки мотивированного ответа заявителю, в том числе по вопросам, связанным с нарушением базового (внутреннего) стандарта саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. При этом установлено, что Банк России уведомляет заявителя о направлении его обращения в организацию не позднее 3 рабочих дней с даты такого направления.