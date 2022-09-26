Анкара, , 19:02 — REGNUM Встречу президента России Владимира Путина с Зеленским в Турции намерен организовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил он 26 сентября журналистам по итогам заседания правительства.

Эрдоган Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

Отмечая участие Турции в сделке по зерну, которым гордится турецкое руководство, Эрдоган сказал, что острейшей своей задачей считает сейчас «как можно скорее организовать встречу» Путин и Зеленского — «чтобы остановить войну».

Он отметил, что будет продолжать взаимодействие с Россией и диалог с Киевом, причём уже сейчас есть «значительные дипломатические успехи». Что касается сделки по зерну, с территории б. УССР по зерновому коридору «вывезено уже более пяти миллионов тонн продовольствия».

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского