26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова госсекретаря США о том, что Америка вступила в прямой контакт с Россией по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия.

Тимур Кондратьев, , 19:55 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Блинкен пояснил, о каких именно контактах он заявил. Америке, с его слов, очень важно, чтобы Россия знала, с какими ужасающими последствиями она столкнётся, если решится применить ядерное оружие. Получается, что Вашингтон не пытается сделать всё, чтобы не допустить ядерного взрыва, он лишь уведомил Москву, в какую цену ей это обойдётся.

«Сами все время угрожают Великой России! Конечно, Россия отвечает им соответствующим образом!» — пишет Майя А.

Многие пользователи пришли к выводу, что американцы так хотели получить ядерную угрозу со стороны России, что невероятными усилиями они действительно добились этого. Теперь, когда НАТО приблизилось вплотную к российским границам, а киевский неонацистский режим изъявил желание обзавестись ядерным оружием, Россия отвечает на это предупреждением о вероятном ядерном ответе.

«Мда уж. Вопрос один: а в чём Штаты угрозу-то увидели? Про защиту территориальной целостности у нас в доктрине написано, и пока некоторые (не будем показывать на Америку) не начнут покушаться на наши территории, то и с нашей стороны никакой опасности исходить не будет», — указывает Кирилл В.

Некоторые комментаторы отмечают, что ядерная угроза перестанет висеть над Америкой только тогда, когда Вашингтон откажется оказывать дальнейшее давление на Москву.

«Не надо поставлять своё вооружение нацистам ВСУ, а также наёмников пусть свои отошлют. И не будет тогда никаких ядерных угроз», — уверен Сергей П.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть не трогают нашу страну, пусть прекращают агрессировать и угрожать целостности нашей страны! Вот тогда и в ответ ничего ядерного прилетать не будет», — отметил Дмитрий Г.

«Это всё никакая не угроза, это лишь предупреждение. Надеюсь, Запад со своими нацистскими приспешниками придут в себя и не станут обстреливать территорию России. А судя по явке на референдумах и по голосам, кажется, что ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье будут все-таки частью РФ!» — написала Карина Д.

Часть людей полагает, что Россия может ответить ядерным оружием на акты агрессии Запада, но в то же время Вашингтон не заботит ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую утюжат киевские нацисты.

«Обратите внимание, что Дебилкин ни слова не сказал о ядерной катастрофе, которую пытаются создать киевские нацисты, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию», — пишет Котик М.

«Лучше бы американцы вышли на контакт о мире, а не с угрозами. Пуганая уже Россия, она не боится говорить правду и стоять за себя. А Путин уже сказал всё, что думает о ядерной войне, кто в рай попадёт, а кто просто сдохнет», — подметил Дмитрий С.

Напомним, 26 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CBS о том, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия.