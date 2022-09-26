Грозный, , 18:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал фото квадрокоптера, снаряженного снарядами с надписью «Привет из Нью-Йорка», которые должны были уничтожить подразделения чеченских бойцов. Он отметил, что эти снаряды еще раз подтверждают информацию о том, что российским и союзным войскам противостоят не только киевский режим, но и натовские наемники. Кадыров заверил, что на каждый такой «привет» будет соответствующий «ответ».

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: «Привет из Нью-Йорка». Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «каков привет, таков и ответ» и он обязательно научит всех наемников «приветливости и правильному тону», однако эта вежливость уже не пригодится им в аду.