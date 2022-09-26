Грозный, 26 сентября 2022, 18:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал фото квадрокоптера, снаряженного снарядами с надписью «Привет из Нью-Йорка», которые должны были уничтожить подразделения чеченских бойцов. Он отметил, что эти снаряды еще раз подтверждают информацию о том, что российским и союзным войскам противостоят не только киевский режим, но и натовские наемники. Кадыров заверил, что на каждый такой «привет» будет соответствующий «ответ».
Он отметил, что «каков привет, таков и ответ» и он обязательно научит всех наемников «приветливости и правильному тону», однако эта вежливость уже не пригодится им в аду.