Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Создатели сериала «Теория большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди высказались о возможности продолжения проекта. Их слова приводит издание Entertainment Weekly.

Сериал «Теория большого взрыва»

«Я знаю, что людям интересны воссоединения персонажей и тому подобные вещи. Но трудно представить, что бы вы могли увидеть после финала, так как я нахожу финал «Теории» одним из самых красивых и приятных эпизодов. Завершение истории было удивительным. Трудно представить, что история получит новое начало», — заявили авторы. В то же время Лорри и Пряди добавили, что были бы рады вновь поработать на съёмочной площадке шоу.

Напомним, сериал «Теория большого взрыва» выходил с 2007 по 2019 год. 279-серийный проект был посвящён жизни четырёх перспективных физиков.

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