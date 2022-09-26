Астана, , 18:49 — REGNUM В информационном пространстве Казахстане участились случаи распространения заведомо ложной информации, говорится в распространённом 26 сентября заявлении заместителя генерального прокурора республики Жандоса Умиралиева.

Флаг Казахстана Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Участились случаи распространения заведомо ложной информации на различные темы в отечественном информационном пространстве и в различных социальных сетях. При этом они сопровождаются провокационными заявлениями отдельных блогеров и комментариями пользователей социальных сетей, имеющими признаки разжигания национальной розни», — приводит текст заявления пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

В частности, как отмечается, публикуются «недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц».

«Такие фейковые данные не только формировать общественное мнение, но и негативно влиять на общественный порядок», — подчёркивается в заявлении.

В связи с этим заместитель генпрокурора напомнил, что за распространение заведомо ложной информации и действия, направленные на разжигание национальной розни, законодательством Казахстана предусмотрена уголовная ответственность.

«Генеральная прокуратура Казахстана призывает граждан страны, представителей СМИ, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых из вышеуказанных правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации», — говорится в заявлении.