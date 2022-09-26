Троицк, Челябинская область, 26 сентября 2022, 18:48 — REGNUM В Троицке Челябинской области задержали директора медицинского колледжа. Об этом пишут СМИ.
По данным изданий, это произошло 26 сентября. Также сотрудники ФСБ провели обыск.
Издания сообщают, что все эти действия происходили в рамках уголовного дела о превышении полномочий. В областном управлении СКР подтвердили эту информацию и добавили, что сейчас руководитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.