Троицк, Челябинская область, 26 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области задержали директора медицинского колледжа. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, это произошло 26 сентября. Также сотрудники ФСБ провели обыск.

Издания сообщают, что все эти действия происходили в рамках уголовного дела о превышении полномочий. В областном управлении СКР подтвердили эту информацию и добавили, что сейчас руководитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.