Салехард, , 19:53 — REGNUM На территории природного парка «Ингилор» на Ямале учёные института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН изучают популяцию овцебыка. В рамках очередной экспедиции специалисты проведут забор материала для генетических исследований, которые помогут установить степень имбридинга вольерной популяции животных и оценить степень текущих рисков, а также разработать меры по его минимизации. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Овцебыки Пресс-служба главы ЯНАО

Кроме того, специалисты проведут тотальный авиаучёт животных на территории протяженностью более 4,6 километра и примыкающей горной части республики Коми при помощи легкомоторной авиации, что позволит оценить общее количество популяции овцебыка и его распределение в среде обитания.

«В качестве эксперимента мы надели на одного из овцебыков GSM-ошейник. Ранее использовались спутниковые ошейники, но их срок работы намного меньше, что мешало получить полную картину передвижения овцебыка на территории округа, а также выявить сезонные места обитания и пути их миграций», — рассказал Тарас Сипко, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Ожидается, что специалистами будет подготовлен отчёт и передан в окружной департамент природных ресурсов и экологии для принятия последующих решений по разведению и расселению на территории округа овцебыка.

«Эффективная и результативная реализация проекта по разведению и расселению на территории автономного округа овцебыка невозможна без комплексного подхода. И одно из важных направлений такого подхода является регулярное изучение животных. При помощи науки мы впервые проведем генетические исследования наших овцебыков и масштабный поиск животных в естественной среде обитания и разработаем общие подходы и принципы, применяемые в расселении таких ценных животных, как овцебык», — отметил Виталий Борисюк, начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира департамента природных ресурсов и экологии Ямала.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербургская экологическая компания «Экофактор» 20 сентября завершила работы по аэрофотосъёмке численности полярного медведя на острове Врангеля, которые стартовали в начале месяца.

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