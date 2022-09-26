Ереван, 27 сентября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Политика, проводимая Николом Пашиняном, направлена во вред интересам Армении и, наоборот, лишь поощряет аппетиты Азербайджана и Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Ильхам Алиев же, в свою очередь, говорит, что границы в этом случае будут там, где сейчас стоят азербайджанские войска. Именно поэтому Алиев и осуществил на границе очередную попытку эскалации и продвижения в глубь армянской территории для новых захватов. И дальше Баку намерен заключить мирный договор, а границы будут определены по фактическому расположению вооружённых сил сторон. Такой подход, безусловно, играет против Армении и на руку Азербайджану. Это в очередной раз доказывает, что Пашинян действует в интересах Баку и Анкары. Микаэл Бадалян Если Пашинян заключит мирный договор с Азербайджаном, а затем в кратчайшие сроки и с Турцией, то 102-я российская военная база, расположенная на территории Армении, будет совсем не нужна. Поэтому Москва пытается сохранить влияние, а Пашинян всеми силами пытается вывести Россию из региона. Что же касается территориальной целостности Армении, если бы разговор действительно шёл о ней, тогда уже бы начался процесс делимитации и демаркации границ, ведь уже давно созданы комиссии по его осуществлению, но процесс не идёт. Ведь если бы прошла делимитация и демаркация, то были бы зафиксированы границы и определена территориальная целостность и Россия бы имела право жёстко пресекать любые поползновения на границы союзника. Это можно сделать сегодня, но сегодня мы понимаем, что ситуация не позволяет из-за событий в СВО. И, кроме того, Пашинян этого не делает. Он в первую очередь хочет заключить мирный договор.же, в свою очередь, говорит, что границы в этом случае будут там, где сейчас стоят азербайджанские войска. Именно поэтому Алиев и осуществил на границе очередную попытку эскалации и продвижения в глубь армянской территории для новых захватов. И дальше Баку намерен заключить мирный договор, а границы будут определены по фактическому расположению вооружённых сил сторон. Такой подход, безусловно, играет против Армении и на руку Азербайджану. Это в очередной раз доказывает, что Пашинян действует в интересах Баку и Анкары.

Напомним, Никол Пашинян ранее заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном в случае признания со стороны Баку территориальной целостности Армении.