Махачкала, , 18:47 — REGNUM Незаконные акции в Махачкале управлялись в том числе из-за рубежа, написал 26 сентября глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

Сергей Меликов Kremlin.ru

Отметив, что «враги пытаются расколоть наше общество», Меликов заявил: «Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Мы уже с этим сталкивались в 90-х годах».

При этом сами провокаторы не участвуют в акциях, как и их родственники. Зато они стравливают дагестанцев, пытаясь «накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги».

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