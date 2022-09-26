Махачкала, 26 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Незаконные акции в Махачкале управлялись в том числе из-за рубежа, написал 26 сентября глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Сергей Меликов

Отметив, что «враги пытаются расколоть наше общество», Меликов заявил: «Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Мы уже с этим сталкивались в 90-х годах».

При этом сами провокаторы не участвуют в акциях, как и их родственники. Зато они стравливают дагестанцев, пытаясь «накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги».