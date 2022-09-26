Москва, , 18:36 — REGNUM Законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки разработали депутаты Госдумы от ЛДПР.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Штрафы за спам-звонки предлагают поднять до 80 тыс. рублей для исполнителей, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юрлиц.

Кроме того, парламентарии предлагают ввести штрафы за распространение навязчивой телефонной рекламы финансовых услуг при условии манипуляции данными об итоговой стоимости такой услуги: до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 1,6 млн рублей для юрлиц.

Инициатива направлена в правительство для получения официального отзыва.

Читайте также: ФАС: два оператора сотовой связи отсеяли 240 млн спам-звонков