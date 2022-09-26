Москва, 26 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки разработали депутаты Госдумы от ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Штрафы за спам-звонки предлагают поднять до 80 тыс. рублей для исполнителей, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юрлиц.

Кроме того, парламентарии предлагают ввести штрафы за распространение навязчивой телефонной рекламы финансовых услуг при условии манипуляции данными об итоговой стоимости такой услуги: до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 1,6 млн рублей для юрлиц.

Инициатива направлена в правительство для получения официального отзыва.

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