Ижевск, , 18:35 — REGNUM Устроивший вооружённое нападение на ижевскую школу болел шизофренией и стоял на учёте у психиатра, сообщил 26 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов.

Убийство

«Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу», — цитирует слова Кравцова РИА Новости.

Напомним, по последним данным, в результате вооруженного нападения на школу №88 в Ижевске ее бывшего ученика 1988 года рождения, погибли 15 человек, ещё 22 были ранены.

Нападавший покончил с собой.

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