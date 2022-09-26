Ижевск, 26 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Устроивший вооружённое нападение на ижевскую школу болел шизофренией и состоял на учёте у психиатра, сообщил 26 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов.

Убийство

«Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу», — цитирует слова Кравцова РИА Новости.

Напомним, по последним данным, в результате вооруженного нападения на школу № 88 в Ижевске ее бывшего ученика, 1988 года рождения, погибли 15 человек, ещё 22 были ранены.

Нападавший покончил с собой.