Красногорск, 26 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В военном комиссариате города Красногорск Московской области многолюдно, передаёт 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Цоц ИА REGNUM Военкомат Красногорска

У входа дежурит полиция, установлен спасательный пост МЧС. Немного в отдалении вышли подышать или перекурить медики.

«Да, проводим осмотр, работы сейчас много, — ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM человек в белом халате. — По мобилизации в основном все здоровые приходят».

Во дворе стоят в ожидании два-три десятка молодых мужчин — подтянутых, у некоторых видна военная выправка. Многие держат в руках большие белые листы и другие документы.

«Как объявили мобилизацию, сразу понял, что мне среди первых придёт повестка. Так и получилось. Я раньше служил по контракту, есть запись о боевых действиях. Отказываться не собирался», — рассказал мужчина лет 35, представившийся Алексеем.

Он пояснил, что не осуждает людей, которые бегут от призыва за границу. И предположил, что тоже мог бы испугаться, если бы не служил в армии.

«Сейчас страха не испытываю. Военное дело — хорошее занятие для мужчины. Кто будет защищать страну и моих детей, если не я?» — спросил Алексей.

Стоит отметить, что у многих мобилизованных в Красногорске приподнятое настроение.

«Сказали: мы все пройдём», — подошёл к небольшой компании молодой мужчина с кожаной папкой. Что-то шёпотом добавил, после чего его собеседники громко рассмеялись.

«На работе сказал, чтобы повысили мне теперь зарплату», — шутил по телефону один из пришедших в военкомат.