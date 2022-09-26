26 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:12 — REGNUM На фоне того, что до окончания референдумов по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей остался день и более 50% населения уже проголосовало, США продолжают обвинять Москву в якобы нечестных выборах. Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен громко повторяет на всевозможных заседаниях и в интервью, что Вашингтон никогда не признает территории бывш. УССР частью России.

Референдум по вопросу присоединения к России Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи с юмором отнеслись к попыткам Блинкена опорочить Россию и напомнили об истории самих США, которая полна инцидентов с вмешательством Вашингтона в выборы иностранных государств.

«Это говорит страна, которая объявила Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы без каких-либо легитимных выборов. США — это синоним лицемерия», — подчеркивает @RutraZemog.

«Ну вообще Блинкен отчасти прав, только он чуть перепутал с выборами в Киеве, которые действительно были фикцией», — вспоминает @LeftToGoRight2.

«Да, это так же незаконно, как избрание Байдена и бизнесс компании Burisma в Киеве», — отмечает @JoeKendi2.

«Хм, значит, это очень похоже на наши выборы, в США, которые были украдены демократами!» — восклицает @BeingWake.

«Он похож на отрицателя выборов. Позорненько», — осуждает @johnnyola_66.

«Выборы — это фикция, сказал Блинкен. Да это невозможно выдумать», — иронизирует @LukeGlass19.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

«Зеленский недавно купил своим родителям виллу за $8 миллионов, с бассеином с морской водой и тремя машинами. Ну да, давайте продолжим посылать деньги американских налогоплательщиков киевскому режиму», — негодует @BeingWake.

«50 тысяч человек вышли на площадь в Москве в поддержку референдумов. Не позволяйте западным СМИ создавать иллюзию раскола в России», — комментирует @squatsons.

«Знаете, у меня нет доказательств того, что референдумы проводятся абсолютно справедливо, но я также не вижу причин полагать, что многие люди, живущие там, хотели бы, чтобы Киев начал массовое смертоносное наступление якобы радит их «освобождения», — рассуждает @caitoz.

«Тогда почему Канада и США разрешают проведение референдумов, вредящих Индии? Двойные стандарты», — напоминает @PINKALRANA.

«Проблема Запада в том, что он думает, что мир вращается вокруг него. И этим Запад бесстыдно оправдывает свои двойные стандарты», — осуждает @rav_1411.

«Я надеюсь, что следующий премьер-министр Кинады и президент США покажут киевский режим таким, каким он явлется на самом деле», — отмечает @EDandCHEEKS.

«Если российские военные настолько бесполезны, как говорят США, то как им удалось отбить 1/5 территорий бывш. УССР со всем военным оборудованием и обучением, которое НАТО/США/Великобритания/ЕС предоставили Киеву? Я думаю, что США/НАТО/ЕС/Великобритания и Киев паникуют, потому что Россия намного превосходит их в военном отношении», — размышляет @alastair_ak47.

«Попробуйте провести референдум по вопросу вашей отставки… Ах да… вы их не признаете…» — шутит @Piotr_KaeLOeS.

«Вашизм киевского режима все тяжее прикрывать. Дело в том, что жители этих восточных регионов бывш. УССР имеют право голосовать и присоединяться к России. Они были частью России еще до СССР. Проведние референдумов — это демократия, толкьо вот США не знакомы с истинным смыслом этого термина», — указывает @Simon_A_Wood.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября. При этом референдумы уже признаны состоявшимся, поскольку в них проголосовали более 50% избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдумы в ДНР и ЛНР признаны состоявшимися

Читайте развитие сюжета: Блинкену напомнили, что 100 лет назад США не признавали Советскую Россию