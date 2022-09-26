Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Бывшие малолетние узники немецких концлагерей, созданных нацистами в Ленинградской области, рассказали о геноциде в годы Великой Отечественной войны на территории региона, передает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Ветеран Вера Шефтер в суде. vk.com/bez. sroka. davnosti

Напомним, в суде Ленобласти продолжается рассмотрение иска прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

На третьем заседании суд допросил бывших малолетних узников немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в Ленинградской области в годы немецко-фашисткой оккупации: Антонину Ивановну Прокофьеву, Веру Георгиевну Шефтер, Ивана Михайловича Мельникова, Валентина Петровича Исаева и Нину Григорьевну Кожарскую. Они рассказали о том, как содержали детей в созданном немцами лагере в Вырице, как продавали угнанное мирное население Ленинградской области в Литву, и как содержали военнопленных в концлагерях в Германии.

В 1942 году трехлетний Валентин Исаев попал в немецкий концентрационный лагерь, созданный фашистами в Вырице. По воспоминаниям его братьев и близких, которые так же как и он попали в концлагерь, условия там были ужасными.

«Ребят, которые были постарше, которым было 12-14 лет, заставляли заготавливать дрова, собирать ягоды, работать в полях, — рассказал свидетель зверств. — В подвале был карцер, где за провинности наказывали ребят, кровь брали. По словам воспитательницы: «И тебя брали, но я сказала тиф, и тебя бросили». [Немцы] очень боялись заразиться». Но дети пропадали»

Из лагеря Валентин Исаев был освобождён в январе 1944 года после того, как на старших ребят в лесу набрели красноармейцы. Освободители попросили детей «хорошенько спрятаться» и ждать. В час «х» заключенные концлагеря забрались в подвал и сели возле двери, что и спасло их жизни. Один из надзирателей, поняв, что концлагерь будет захвачен советскими войсками, выпустил очередь из автомата, но никто не пострадал.

По воспоминаниям Нины Кожарской, которая также была в Вырице, в этом лагере им выдавали по куску хлеба, тех, кто решался украсть горбушку хлеба, сажали в бункер: «Бункер сырой, он был как подпол, там были крысы», — добавила ветеран, отметив, что ей тогда было шесть лет, достать хлеб она не могла, поэтому под наказание не попадала. Однако Нина Григорьевна помнит детей, которых куда-то увозили, а затем привозили очень слабыми, у них забирали кровь для немецких оккупантов.

91-летней Вере Шефтер на начало войны было 10 лет, а когда попала в концлагерь — 12 лет. Вспоминая условия содержания, ветеран рассказала, что «ремнём с изображённой на ней свастикой надзиратели лупили детей так, что лопалась кожа», «дети были голодные, больные».

«У меня брали кровь, они не вынимали иголок, берегли вены, бинтовали, до сих пор следы остались. Снимали одежду, накрывали халатом, потому что столько вшей было, с головы падали. После давали кусочек хлеба и в железной кружке не то чай, не то кисель. А потом принесут и положат меня на мою полку к брату (который болел открытой формой туберкулеза)», — вспомнила в суде страшные дни Вера Шефтер. По ее словам, советских военнопленных, которые не могли ходить и лежали, как «солому или половую тряпку» складывали на телегу и отвозили в «баню» — так именовали крематорий, где людей заживо сжигали.

Еще одна свидетельница того страшного времени 85-летняя Антонина Прокофьева в своих показаниях суду отметила, что в начале войны она была в родной деревне Турышкино Кировского района Ленобласти вместе со своей большой семьей — матерью и пятью братьями и сестрами. В четыре года вместе с родственниками она была отправлена в концлагеря, сначала в деревню Шапки, затем в городах Тосно и Гатчина, оттуда в деревню Нижние Войсковицы, а затем в Литву.

«В Турышкино стояли виселицы, и люди подолгу на них висели — в назидание другим <…> Злодеяний было полно. В концлагерях раздевали догола и публично били розгами тех, кто давал хлеб заключённым. Питание было — баланда из гнилых овощей и трава, которую мы детьми искали», — рассказала Антонина Прокофьева.

78-летний Иван Мельников родился в Германии в 1944 году в семье уроженцев Ленобласти. О войне он помнит по воспоминаниям и рассказам родителей. Суду ветеран поведал, как его семья попала в концлагерь на территории Польши. Там его семью купила немецкая баронесса, на которую в Германии стали работать его родители, брат и дядя.

«Нас освободили американцы. Агитировали остаться в Германии или уехать в любую страну мира. Но родители сказали, что вернемся, потому что тут, мы тогда еще не знали что он погиб, был брат, а у отца девять сестер. Мы не знали, что семь из них умерли. Все корни здесь, все похоронены здесь. Вот и вернулись», — подытожил свидетель.

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