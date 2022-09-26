Берлин, 26 сентября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Разгерметизации «Северного потока — 2» произошла 26 сентября в водах Дании, говорится в сообщении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Компания уточнила, что разгерметизация произошла в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм в Балтийском море.

«Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль», — сообщает оператор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резком падении давления в линии А СП-2 в ночь на 26 сентября.