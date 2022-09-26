Ульяновск, 26 сентября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области соболезнования в связи с трагедией в Удмуртии выразили экс-губернатор, депутат Госдумы Сергей Морозов и сенатор Айрат Гибатдинов. Члены федерального парламента предложили меры безопасности для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Бывший губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов на своей странице в «ВКонтакте» написал, что «не прошло и полгода, снова ужасная трагедия».

«Это ещё раз подтверждает то, насколько наши дети и педагоги не защищены», — считает парламентарий.

Он предложил несколько мер для обеспечения безопасности образовательных учреждений, в частности, перевести школы «хотя бы к третьей категории опасности», технически их оснастить, обеспечить «профессиональной военизированной охраной».

Депутат считает, что также наблюдение за психическим здоровьем людей должно быть систематическим, предложив перенастроить механизм признания таких лиц недееспособными.

Сенатор Айрат Гибатдинов считает стрельбу в ижевской школе тяжёлой потерей и общим горем для всей России:

«Мы должны предпринять все возможные меры, чтобы положить конец жестокости и обеспечить безопасность детям. […] Необходимо дополнительное оснащение охранных комплексов в детских садах и школах, которое позволит обеспечить антитеррористическую безопасность. Возможно, что перед нами стоит вопрос привлечения штата сотрудников Росгвардии для охраны образовательных учреждений».

Члены парламента выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелав раненым «скорейшего выздоровления и восстановления».

Напомним, что губернатор Алексей Русских заявлял, что Ульяновская область «скорбит вместе с вами», отметив, что «больно читать сводки, много пострадавших и погибших». Глава региона подчеркнул, что в Ульяновской области «готовы оказать всю необходимую помощь» Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM , 26 сентября в Ижевске в школе № 88 в результате стрельбы погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 22 ребёнка и двое взрослых. СКР завело уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконного ношения огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).