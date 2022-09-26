Новосибирск, , 18:25 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования по поводу трагедии в школе Ижевска. Он подчеркнул, что произошедшее — «нечеловеческая жестокость».

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

«Ужасная трагедия произошла сегодня в ижевской школе. Нечеловеческая жестокость. Невозможно подобрать слов, чтобы описать боль близких и родных погибших, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Выражаю искренние соболезнования. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время стрельбы в ижевской школе погибли 15 человек — 11 детей и четверо взрослых, ранения получили 24 человека — 22 ребёнка и двое взрослых.

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