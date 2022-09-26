Москва, , 18:23 — REGNUM Трагедия в Ижевске (Удмуртия) не оставляет сомнения в необходимости специальной военной операции, сенатор от Кировской области Виктор Бондарев принял решение воевать в Воздушно-космических войсках России.

Сенатор Виктор Бондарев Council. gov.ru

«Неужели после этого случая [убийства детей в школе в Ижевске] у кого-то ещё могут остаться сомнения в целесообразности проведения специальной военной операции на Украине, где этот самый нацизм цветёт пышным цветом? Если бы российские войска не пришли на [территорию б. УССР] и Донбасс, где киевский режим насадил эту коричневую чуму, то она разрослась бы уже и в России, и такие трагедии, как сегодняшняя в Ижевске, стали бы повседневной статистикой», — отметил Бондарев в телеграм-канале.

Сенатор пристыдил покидающих Россию за малодушие.

«Мы боремся и будем бороться с нацистской нечистью, пока полностью не истребим её! Сегодня я подал рапорт министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой дать мне возможность вернуться на службу в Вооружённые силы России и участвовать в специальной военной операции. Считаю, что в сложившейся ситуации защищать нашу Родину и наш народ — долг каждого настоящего мужчины!» — отметил сенатор.

«Звание Героя России я получил в кабине самолёта, а не в кабинете. Поэтому считаю, что моё место сейчас в рядах Воздушно-космических сил России. Хотя и будучи сенатором, я тоже не сидел на месте, бывал в войсках, в авиационных частях. Знаю, чем жили и живут ВКС России и Министерство обороны, и считаю, что мои опыт и знания пригодятся нашей любимой Родине в дальнейшем», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жертвами неизвестного, напавшего на школу в Ижевске, стали 13 человек: семеро детей и шестеро взрослых. Злоумышленник покончил с собой, заявила 26 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

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