Москва, 26 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт об участии в спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, написал 26 сентября вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв в своём телеграм-канале.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

Бондарев подал рапорт министру обороны России Сергею Шойгу«с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции».